Molestie sul luogo di lavoro a Induno Olona | due anni di carcere al rappresentante sindacale

(Varese) – Condannato a duedi reclusione per violenza sessuale il sessantaduenne che, nel ruolo diin un’azienda di, avrebbe molestato una giovane collega. L’uomo, oltre a rivolgere allusioni a sfondo sessuale e proposte indecenti, avrebbe tentato di baciarla e allungare le mani, comportamenti che hanno portato alla denuncia e al successivo processo. La Procura, ritenendo il racconto della vittima attendibile, aveva inizialmente chiesto una pena di sette. Il Tribunale di Varese ha inoltre disposto un risarcimento di 5.000 euro per la parte civile, rappresentata dall’avvocato Luca Carignola. Abusi sessuali sull’hostess, il pg ricorre contro l’assoluzione del sindacalista: “Anche 20 secondi bastano perché sia violenza” I fatti risalgono all’estate del 2021, periodo in cui la vittima e l’imputato, che lavoravano nello stesso reparto, avrebbero avuto frequenti interazioni suldi