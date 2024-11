Ilrestodelcarlino.it - Melli suona la carica: "Tutti a Reggio per l’Italia"

Lo aveva già anticipato lui stesso nei giorni scorsi con un video promozionale dedicato all’evento, e a questo punto manca solo la conferma ufficiale da parte di coach Gianmarco Pozzecco: Nicolò, nel mezzo tra due match di Eurolega del suo Fenerbahce, risponderà presente alla convocazione in azzurro e giocherà, da capitano della Nazionale, nella sua città. É la prima volta che accade da quando Nicolò, veterano in azzurro, è un giocatore professionista. Sarà quindi per lui una gara di notevole importanza sia dal punto di vista tecnico –sfiderà l’Islanda per le qualificazioni agli Europei 2025 – che sul piano emotivo. La partita, come è noto, andrà in scena lunedì 25 al PalaBigi, alle 20.30, e la prevendita sta andando decisamente a gonfie vele. Anche perché l’Italbasket manca dadal 26 febbraio 2000 (Italia-Francia 69-65) e la nostra città è innamorata da sempre della pallacanestro.