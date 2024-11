Ilfattoquotidiano.it - Il prossimo ambasciatore in Israele di Donald Trump, Mike Huckabee, già parla di “appoggio Usa all’annessione della Cisgiordania”

I primi passi di, a poco più di una settimana dalla rielezione a presidente Usa, stanno già facendo discutere. Dopo l’incarico annunciato per il ceo di X Elon Musk e la nomina a sorpresa del conduttore di Fox News Pete Hegseth al Pentagono, la scelta dei ruoli chiave per la nuova amministrazione investe adesso anche la delicata questione del conflitto trae Palestina.Il neo eletto presidente repubblicano ha infatti scelto l’ex governatore dell’Arkansas,, come futuroin: “Adoraed il popolo die, reciprocamente, il popolo diadora lui. Lavorerà senza sosta per portare la pace in Medio Oriente”, fa saperein una nota. Ma le prime parole dell’ex governatore sono tutt’altro che distensive. Fresco di annuncio,ha deciso di rilasciare un’intervista alla radio dell’esercito dello Stato ebraico, facendo sapere che è possibile che l’Amministrazioneappoggerà il governo israeliano nell‘annessione degli insediamenti in