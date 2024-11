Formiche.net - Il più recente aereo di Mosca è già obsoleto. Ecco perché

Leggi su Formiche.net

L’Airshow di Zuhai rappresenta un’occasione preziosa per mettere in mostra (così come per osservare) alcuni dei prodotti più avanzati dell’industria aerospaziale globale. L’edizione di quest’anno ha ospitato, tra le altre cose, anche il primo debutto pubblico del caccia di quinta generazione russo Sukhoi Su-57 (nome in codice Nato: Felon). Almeno apparentemente punta all’occhiello della Vks (nome delle forze aerospaziali russe), il Su-57 potrebbe in realtà risultare molto meno efficace nelle operazioni di combattimentomoderno di quanto si possa (o si voglia) pensare.Questa è la tesi dell’esperto di affari militari Doug Livermore, il quale ha scritto una riflessione al riguardo pubblicata dal Center for European Policy Analysis. Partendo dal fatto che l’ultimo prodotto della storica azienda russa sia in qualche modo “legato al passato”: le sue caratteristiche specifiche lo rendono infatti molto più adatto al combattimento ravvicinato secondo la novecentesca logica del duello, anziché alle moderne dinamiche di ingaggio al di fuori della portata visiva (Beyond Visual Range, spesso semplicemente Bvr).