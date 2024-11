Oasport.it - Il gesto di Medvedev alle ATP Finals: la ‘firma’ polemica rivolta al pubblico e poi il chiarimento

Dopo la figuraccia di domenica scorsa nel suo match d’esordioATP2024 contro Taylor Fritz, Daniilsi è riscattato ieri battendo 6-2 6-4 Alex de Minaur e restando in lizza per la qualificazionesemifinali. Il russo ha festeggiato il successo con un’esultanza apparentemente provocatoria, che ha provocato una reazione negativa immediata delpresente sugli spalti dell’Inalpi Arena di Torino.pic.twitter.com/LAkfTBfAjF— Daniil(@DaniilMedwed) November 12, 2024Dopo aver vinto il punto decisivo,si è infatti tappato le orecchie e ha chiuso gli occhi per alcuni secondi. Gli spettatori non hanno perdonato questo suoabbastanza plateale, con il 28enne russo che ha poi cercato di risolvere il malinteso scrivendo sulla telecamera il messaggio ‘Blocca il rumore’.