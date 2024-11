Liberoquotidiano.it - "Hai visto la tua imitazione in tv?": la raggelante risposta di Jannik Sinner, tifosi di sasso

Da qualche tempo al Gialappashow c'è un nuovo protagonista: Giovanni Vernia con l'del numero uno della classifica Atp,. Il campione altoatesino è protagonista del programma satirico di Tv 8 ormai da qualche settimana. Ma a quanto pare fino ad adessonon aveva mai guardato una clip con il suo alter ego, Vernia. E tra un match e l'altro agli Atp Finals di Torino, proprio qualcuno ha chiesto al tennista un parere su Vernia: "Hai misto la tuaal Gialappashow?". Laè sorprendente e spiazza anche ipresenti: "Ehm chi.?". E ancora: "Qualcosa in realtà l'ho vista anche se non sono sicuro sia quello lo show – spiega e poi continua -. È comunque carina, però non è nulla di. sì". Insomma a quanto parenon ama particolarmente l'di Vernia.