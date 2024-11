Quotidiano.net - Fazzolari, non ci servono ingerenze di governi, ong o media

"Giusto e doveroso che il Presidente della Repubblica, vertice della magistratura e garante della Costituzione, faccia sentire la sua voce. L'Italia sa badare a se stessa. Non cistraniere di altri, di ong, di grandi". Così il sottosegretario alla presidenza Giovanbattistacontattato. "Per Fratelli d'Italia questo vale sempre e con chiunque, stupisce semmai che la sinistra si scopra sovranista a corrente alternata, invocando l'ingerenza esterna contro questo governo e scandalizzandosi quando a commentare le vicende italiane è una persona come Musk che a oggi non è in carica in nessun governo".