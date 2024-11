Gaeta.it - Derby di rugby a L’Aquila: al Fattori attesa per la sfida con il Paganica

Facebook WhatsAppTwitter L’per ilditracresce, poiché i tifosi si preparano a riempire lo Stadio Tommaso. L’evento è programmato per le 14.30 e la Società invita i supporter a recarsi al campo con largo anticipo per evitare lunghe file. Con un’affluenza che promette di essere significativa, l’entusiasmo per la partita è palpabile nelle strade aquilane.Dettagli dell’evento sportivoI cancelli dello Stadio Tommasoapriranno alle 13.30 e i biglietti sono disponibili a prezzi accessibili: 10 euro per la Tribuna e 5 euro per i Distinti. Inoltre, gli under 18 potranno accedere gratuitamente in Tribuna, favorendo così la partecipazione dei giovani appassionati. Attualmente, oltre 200 biglietti sono già stati venduti, a testimonianza dell’interesse e dell’affetto per questa competizione locale.