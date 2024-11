Napolipiu.com - DAZN svela il labiale di Conte al rigore per l’Inter: “State scherzando?”

Il tecnico del Napoli ripreso dalle telecamere durante il discusso episodio di San SiroLa rabbia di Antoniocatturata dalle telecamere di. Il video mostra la reazione spontanea del tecnico del Napoli al momento delconcesso alper il contatto tra Anguissa e Dumfries.“Ma?”, si legge chiaramente daldell’allenatore azzurro, visibilmente contrariato per la decisione dell’arbitro Mariani.Le immagini documentano anche l’esultanza dial momento dell’errore dal dischetto di Calhanoglu. In questa occasione, il tecnico si rivolge al quarto uomo Marcenaro, ma ilrisulta incomprensibile perché coperto dalla mano.Il filmato pubblicato daaggiunge un nuovo elemento alla discussione arbitrale di Inter-Napoli, mostrando tutta l’incredulità dell’allenatore azzurro per il penalty assegnato ai nerazzurri.