Dilei.it - Chris Pratt ancora papà, è nato il terzo figlio con Katherine Schwarzenegger

Un nuovo fiocco azzurro in casa. L’attore ha annunciato la nascita del suobambino concon un post su Instagram. Un annuncio che conferma l’allargamento di una famiglia bellissima, nata dall’amore tra i due concretizzato con le nozze nel 2019.genitori per la terza voltaNuovo arrivo tra i baby delle coppie più amate di Hollywood.hanno finalmente dato il benvenuto al lorobambino. Un momento di grande felicità per la coppia, che ha scelto di annunciare al mondo l’arrivo del piccolo Ford Fitzgerald con un post condiviso su Instagram.“Siamo felicissimi di annunciare la nascita di nostro, Ford Fitzgerald. La mamma e il bambino stanno bene e i fratelli di Ford sono entusiasti del suo arrivo.