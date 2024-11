Lanotiziagiornale.it - Bonelli: “Musk sta creando un neo-feudalesimo autocratico. Meloni scelga se sta con lui o con la democrazia”

“Stiamo entrando in untecnologico, in cui c’è uno che ha tanti soldi e che comanda avendo al suo servizio alcuni governanti. Giorgiadeve capire se è al servizio dellao è al servizio di un oligarca autocrate”. Così il portavoce di Europa Verde Angelocommenta l’intervento di ieri di Elonsulla politica italiana. Ovvero quel “Need to go” postato contro i giudici del caso migranti spediti inutilmente in Albania.che interviene a gamba tesa nella politica italiana l’ha sorpresa?“Sarebbe semplice dire ‘me l’aspettavo’, perché mi pare che al limite non c’è più limite. È estremamente preoccupante, perché è in linea con il personaggio che tende ad avere una concezione della politica che prescinde dai processi democratici e dalle costituzioni.