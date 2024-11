Lanazione.it - Applausi al tennis pratese. Già ai play off in serie A2

off ottenuti con una giornata di anticipo. Ilnostrano sta decisamente attraversando un momento magico. Ad una giornata dal termine dei gironi sia Il Tc Prato femminile sia la squadra maschile del Tc Bisenzio, nel campionato diA2, hanno conquistato il diritto di poetr giocare ioff per la promozione nella massima. Quinta vittoria in trasferta contro il Ct Ceriano per il team femminile capitanato da Claudia Romoli, che si impone per 3-1 grazie alle affermazioni di Tatiana Pieri e Viola Turini. Nell’occasione è stata protagonista anche Lucrezia Stefanini, che ha conquistato il punto del 3-0 e poi nel doppio ha esordito anche la giovanissima Virginia Lanzillo. La classifica vede a questo punto il Tc Prato a 15 punti, Tc Parioli a 12, Apem Copertino a 10, Ct Ceriano eBeinasco a 6, Cus Catania a 4 e Stampa Sporting Torino a 0.