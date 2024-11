Corrieretoscano.it - Accusati di 4 rapine ai danni di coetanei a Capodanno: due minorenni finiscono in comunità

PISA – Sonodi aver compiuto quattroaidinella notte difra il 2023 e il 2024: i carabinieri delle compagnie di Pontedera e Pisa, a seguito di approfondite indagini, hanno identificato due giovani di 17 e 15 anni ritenuti responsabili degli eventi,In particolare i due minori, approfittando della presenza di numerosi ragazzi in strada per festeggiare l’inizio dell’anno, seguendo un vero e proprio disegno criminale, hanno commesso in sequenza, quattrocon le medesime modalita?. Hanno percorso il centro, tra Lungarno Mediceo ed il Ponte di mezzo e poi anche piazza Dante Alighieri.In un caso hanno utilizzato la minaccia di piu? gravi lesioni, in un’altra circostanza uno dei due ha utilizzato una bottiglia rotta per ottenere cio? che volevano.