Lanazione.it - Università di Pisa, scoperta una nuova molecola efficace contro la retinite pigmentosa

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 12 novembre 2024 - Si chiama Repistat, è unacapace di rallentare la progressione della, una rara patologia genetica che può portare negli anni alla totale cecità. Laarriva da uno studio, che si è guadagnato la copertina del Journal of Medicinal Chemistry. A progettare e sintetizzare laè stato un gruppo di ricerca di chimica farmaceutica dell’Ateneo di Siena in collaborazione, per le prove biologiche, con il Dipartimento di Farmacia dell’Ateneono, e con l’Istituto di Neuroscienze del CNR -, la University College London e l’di Ferrara. La sperimentazione è stata condotta in vitro e su modelli animali e la speranza è che in futuro REPISTAT possa essere alla di un nuovo farmaco, magari un collirio, capace di ritardare l’evoluzione della malattia.