Una delle donne più anziane del mondo festeggia 105 anni | Il segreto? Bevi Guinness e non sposarti

Inglese doc, la centenaria Kathleen Hennings vede nellairlandese ildella sua longevità. Tanta birra e tantida single, l’accoppiata vincente per arrivare alla veneranda età di 105ti alla casa di cura Sandfields Care Home di Cheltenham, nel Gloucestershire.Brindare ai 105con unaUn traguardo importante celebrato insieme a tutto lo staff e gli ospiti della casa di cura, ma soprattutto con la sua migliore amica: una stout, la stout, l’unica che l’ha sempre accompagnata in ogni tappa di vita. E non nella nuova versione analcolica, ma in quella classica che Kathleen, nata a Brixton nel 1919, ama da sempre: dopo aver scoperto la sua fedeltà al prodotto, lale ha persino inviato un pacco regalo con accessori, lattine e cioccolatini per accompagnarla in questo giorno speciale.