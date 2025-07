Terracciano-Milan Ferrari DG Fiorentina | Grazie Ragazzo eccezionale

Pietro Terracciano è pronto a trasferirsi al Milan. Lo ha confermato il DG della Fiorentina Alessandro Ferrari, come riporta firenzeviola.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Terracciano-Milan, Ferrari (DG Fiorentina): “Grazie. Ragazzo eccezionale”

In questa notizia si parla di: terracciano - milan - ferrari - fiorentina

Milan, Terracciano celebra Gimenez: “Dale Beboteee!” - Un gol che pesa e un messaggio che sa di affetto e incoraggiamento. Terracciano ha voluto celebrare sui social il compagno Gimenez

Calciomercato Milan, Schira: “Due club di Serie A su Terracciano” - Calciomercato Milan, Nicolò Schira: due club neopromossi di Serie A interessati al terzino rossonero Filippo Terracciano

Affari in uscita: Terracciano, c’è anche il Milan. Kean, voglia di rinnovo. Si riparla di Asllani - Almeno fino a martedì prossimo il mondo Fiorentina ruoterà tutto intorno a Moise Kean. Non che dopo possano modificarsi di troppo gli scenari, ma scrollarsi di dosso il peso della famosa clausola rescissoria potrà essere un buon viatico per portare avanti le altre operazioni.

#Fiorentina, #Ferrari alla conferenza di presentazione di #Pioli: "Iniziamo questo nuovo anno, e vogliamo farlo innanzitutto salutando Pietro #Terracciano, ragazzo fantastico dal punto di vista professionale e umano". #Mercato #Milan Vai su X

Pietro Terracciano può presto diventare il nuovo secondo portiere del Milan. Da un anno vice di De Gea a Firenze, l'estremo difensore classe '90 nato a San Felice a Cancello è in contatto col Milan che sta trattando sulla base di un contratto per le prossime Vai su Facebook

Fiorentina, il dg Ferrari: Abbiamo salutato Terracciano, un ragazzo che ci ha dato tantissimo e che ringraziamo; FIORENTINA - Ferrari: Abbiamo salutato Terracciano, lo ringraziamo; Vieri, Matri, Pazzini, Borja Valero, Ambrosini, Abate e molti altri ex calciatori professionisti in campo per la Fondazione Careggi.

Milan, Terracciano pronto a firmare: sarà il nuovo vice-Maignan - Pietro Terracciano firma oggi con il Milan: sarà il nuovo vice- Lo riporta milanosportiva.com

Ferrari saluta Terracciano: “Lo ringrazio anche a nome di Commisso, è un ragazzo eccezionale” - In occasione della conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore della Fiorentina, è intervenuto anche il direttore generale viola Alessandro Ferrari che ha parlato della s ... Riporta msn.com