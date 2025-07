Non diffamazione ma opinioni legittime | l’Aula della Camera vota l’insindacabilità per Meloni Donzelli e Delmastro

Non fu diffamazione, ma espressione di libere e insindacabili opinioni. L’ Aula della Camera ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse da Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro  relative a tre diversi casi all’attenzione della Giunta per le autorizzazioni, la quale nella propria relazione si era espressa in quella direzione. Dunque, si chiudono qui i procedimenti giudiziari per diffamazione a carico dei tre esponenti di FdI, all’epoca dei fatti all’opposizione. Sia per Meloni che per Donzelli il voto è stato all’unanimità . Sul caso di Delmastro che riguardava le opinioni espresse dall’allora deputato in merito a una vicenda che ruotava intorno alla diffusione della memoria delle foibe, invece, la relazione della Giunta a favore dell’insindacabilità è passata a maggioranza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Non diffamazione, ma opinioni legittime: l’Aula della Camera vota l’insindacabilità per Meloni, Donzelli e Delmastro

