west nile due casi confermati e autoctoni a latina attiva la cabina di regia della regione lazio

Due casi confermati e autoctoni di West Nile a Latina. Si tratta di due uomini entrambi sui 70 anni, ma non in contatto tra di loro. La certezza dei contagi è arrivata dall’ Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. I due pazienti sono ora in cura all’ospedale Goretti di Latina e le loro condizioni non sono preoccupanti. Non è raro che in questa stagione facciano ritorno virus di origine tropicale, anche a causa del cambiamento climatico e comunque secondo alcuni esperti il West Nile ormai in Italia è endemico. Nel pomeriggio è prevista la cabina di regia della Regione Lazio. “Nessun allarme ma va tenuta alta la guardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

