Pioli riparte dalla Fiorentina Avevo voglia di sfide

"L'obiettivo è alzare il livello, Kean è felice qui ed è grato al club" FIRENZE - Da un lato un legame fortissimo con Firenze e la Fiorentina, dall'altro la voglia di sfide che in Arabia Saudita, al netto di un ricco ingaggio, era un po' scemata. Al Viola Park prende vita il terzo capitolo in viola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pioli riparte dalla Fiorentina "Avevo voglia di sfide"

In questa notizia si parla di: fiorentina - voglia - sfide - pioli

Fiorentina, Pioli è ufficiale. Commisso: "Ha voglia di lottare per club e città " - Firenze, 12 luglio 2025 - Dopo oltre un mese di attesa è arrivata oggi l'ufficialità del ritorno di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina.

Fiorentina: Stefano Pioli è il nuovo allenatore. Commisso: “Sono contento, ha voglia di lottare” - Si aspettava solo l'ufficialità ed oggi è arrivata. La Fiorentina ha comunicato che Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola L'articolo Fiorentina: Stefano Pioli è il nuovo allenatore.

Pioli riparte dalla Fiorentina Avevo voglia di sfide; Fiorentina, Pioli si presenta: 'In questi 3 anni vogliamo un trofeo e tornare in Champions'; Pioli: Allegri non ci vede in corsa per la Champions? L'ho giĂ scritto sulla lavagna....

Fiorentina, Pioli: “Pronto e preparato per questa sfida. Punteremo al massimo” - Firenze, 16 luglio 2025 – Anticipato dalle prime dichiarazioni appena arrivato a Firenze e dal bagno di folla del “Viola Carpet”, ecco l’incontro di Stefano Pioli, nuovo allenatore della Fiorentina ... Da lanazione.it

Fiorentina, Pioli si presenta: 'In questi 3 anni vogliamo un trofeo e tornare in Champions' - Alle 12 di oggi, mercoledì 16 luglio, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli, nuovo allenatore della Fiorentina. Riporta 055firenze.it