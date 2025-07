Arena Garibaldi lavori entro il cronoprogramma | sopralluogo del Comune

PISA – Questa mattina (16 luglio) si è svolto un nuovo sopralluogo tecnico all’ Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, a metà del percorso previsto per i lavori di adeguamento necessari a garantire la conformità dell’impianto ai requisiti richiesti per la serie A, in seguito alla storica promozione del Pisa. Al sopralluogo hanno partecipato il sindaco Michele Conti, il vicesindaco con delega all’edilizia sportiva Raffaele Latrofa e l’ingegner Gabriele Cerri, dirigente della Direzione edilizia pubblica, sport e protezione civile. Sia i tecnici del Comune di Pisa sia la ditta incaricata dei lavori stanno mettendo in campo il massimo impegno, lavorando in stretto coordinamento con il Pisa Sporting Club per rispettare i tempi prefissati e completare gli interventi entro la scadenza prevista. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it