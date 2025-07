Modric | Ho scelto il Milan da subito Tare è stato bravo a convincermi perché…

Modric: ¬ęHo scelto il Milan da subito. Tare √® stato bravo a convincermi perch√©.¬Ľ. Le parole del neo centrocampista rossonero Luka Modric¬†ha rilasciato un‚Äôintervista ai microfoni di¬†Milan TV, il campione croato ha commentato cos√¨ il suo trasferimento in rossonero. Per lui si tratta della prima esperienza in¬†Serie A.¬† Sulla foto da bambino con la tuta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Modric: ¬ęHo scelto il Milan da subito. Tare √® stato bravo a convincermi perch√©‚Ķ¬Ľ

In questa notizia si parla di: modric - scelto - milan - subito

Modric: ‚ÄúIl mio futuro? Non ho ancora scelto, ma ci sono stati contatti‚Ķ‚ÄĚ - Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida tra Croazia e Repubblica Ceca, Luka Modric ha parlato cos√¨ del suo futuro

Milan, Modric in arrivo: ha già scelto il numero di maglia - Luka Modric, in arrivo domani al Milan, è pronto per la sua nuova avventura in rossonero. Il croato ha già scelto il suo numero di maglia

Luka Modric è ufficialmente un giocatore del Milan: i dettagli del contratto e il numero di maglia scelto - Luka Modric è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista croato ha firmato un contratto di un anno con opzione per la seconda stagione.

Come riporta Fabrizio Romano su X, Modric, subito dopo la fine ufficiale della sua esperienza al Real, ha controfirmato un contratto annuale con il Milan fino al 30 giugno 2026. Tutto confermato dunque, Modric farà ora un po' di vacanza e poi potrà unirsi al Mi Vai su Facebook

Modric: Milan, ti ho scelto subito. Ma questo club non può accontentarsi della mediocrità; Luka Modric è ufficialmente un giocatore del Milan: i dettagli del contratto e il numero di maglia scelto; Ricci: Il Milan è una famiglia, con Allegri subito d'accordo. E Modric....

Modric: "Milan, ti ho scelto‚Ķ" - Manolas non si pone limiti di età: il calciatore è pronto a dire la sua anche in Serie A e avrebbe firmato un contratto. Come scrive informazione.it

Modric rialza il Milan: "Non può accontentarsi di stare nella media" - Luka Modric alza l'asticella rossonera: "Bisogna porsi grandi obiettivi e vincere titoli, sento ancora il fuoco dentro e fame". Segnala msn.com