Rapporto Siae 2024 oltre 4 miliardi spesi per spettacoli live

Roma, 16 lug. (askanews) – Il mercato degli spettacoli dal vivo in Italia nel 2024 è in crescita ed ha superato i livelli pre-pandemici. Nel complesso, si sono registrati oltre 3,3 milioni di eventi, che hanno attirato 253,5 milioni di spettatori e generato una spesa superiore ai 4 miliardi di euro. Nonostante il biennio di crisi 2022-2023, il 2024 segna un ritorno significativo del pubblico, come sottolineato dal presidente della SIAE, Salvatore Nastasi, aprendo la presentazione del Rapporto Siae 2024 alla terrazza Civita a Roma In particolare, il settore cinematografico ha visto un “ritorno enorme di pubblico”, dimostrando che un’offerta adeguata attira gli spettatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Export record per i distretti agroalimentari italiani nel 2024: oltre 28 miliardi di euro - L'export dei distretti agroalimentari italiani, a fine 2024, ha segnato un nuovo record, con oltre 28 miliardi di euro di vendite sui mercati esteri e una crescita del 7,1% rispetto al 2023 (1,9 miliardi in piĂą).

Assegno unico 2025: 4,8 miliardi erogati a oltre 5 milioni di famiglie italiane - Nei primi tre mesi del 2025 sono stati erogati nel complesso 4.864,3 milioni di euro per l' assegno unico e universale per i figli a carico.

A2a approva un bilancio record: il margine operativo loro vola oltre i 2,3 miliardi - Il gruppo ha superato i 20 TWh di energia venduta, l'ad Renato Mazzoncini: "Nel nostro piano al 2035 ci sono rinnovabili e idroelettrico"

