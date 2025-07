La forza di una donna Bahar indaga su Sarp | la suocera Jülide scompare

Nuovi sviluppi per Bahar nelle puntate de La forza di una donna. Le anticipazioni turche vedono al centro della trama anche la suocera, ovvero Jülide. Quest’ultima è, appunto, la mamma di Sarp ed entra a breve in scena. Ciò accade quando la protagonista inizia a pensare che suo marito sia ancora vivo e non sia morto durante l’incidente avvenuto sul traghetto anni prima. La svolta arriva quando Bahar rivede Jülide dopo tanto tempo. Il momento, però, non è caratterizzato da una scena felice. Infatti, la suocera rischia di investirla e fa anche finta di non riconoscerla. Ma perché la donna reagisce in questo modo? La sua reazione dipende dal grande segreto legato al figlio. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

