Un etto di cocaina due panetti di hashish e i quattro amici se ne vanno al mare

Un 20enne, un 18enne, un 17enne italiani e una straniera 18enne erano tutti insieme in auto verso Jesolo, con una scorta di 98 grammi di cocaina e due panetti integri da circa un etto ciascuno di hashish. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri sabato scorso durante i posti di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

HASHISH E COCAINA IN CASA: DUE ARRESTI Due cittadini marocchini sono stati arrestati dalla polizia di Stato a #Merano con l’accusa di detenzione ai fini di #spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Il blitz è scattato nella mattinata di ieri, dopo che l Vai su Facebook

Palermo, trovati a Borgo Vecchio con 30 panetti di hashish, cocaina e 12mila euro: un arresto e una denuncia - Durante le fasi di identificazione e perquisizione al 33enne sono stati trovati ben 30 panetti di hashish del peso di 3 chili. Si legge su meridionews.it