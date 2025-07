Bergamo il Comune firma il protocollo d’intesa con le federazioni sindacali dei pensionati

È stato firmato ufficialmente nella mattinata di mercoledì 16 luglio a Palazzo Frizzoni il protocollo di intesa tra il Comune di Bergamo e le Federazioni sindacali confederali cittadine dei pensionati FNP-CISL, SPI-CGIL, UILP-UIL 2025, approvato in una delle scorse sedute della Giunta. Nel protocollo sono definite, tra le altre, alcune possibili attività , come la realizzazione di incontri tra l’amministrazione e le Federazioni sindacali confederali cittadine dei pensionati in riunioni dedicate a specifici argomenti relativi agli anziani, con il coinvolgimento, tramite i diversi Assessori competenti e con l’ausilio dei tecnici di riferimento, anche di rappresentanti delle aziende partecipate o concessionarie di servizi, (ATB mobilità , BOF, Aprica, ecc. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, il Comune firma il protocollo d’intesa con le federazioni sindacali dei pensionati

In questa notizia si parla di: protocollo - federazioni - sindacali - pensionati

Sanità – Firmato il Protocollo di intesa tra Regione Marche e le confederazioni sindacali di CGIL, CISl e UIL; Sindacato truffa pensionati e l'Inps tace per tre mesi; Liste d’attesa nella Asl Bat: domani la presentazione di un protocollo firmato da sindacati e azienda sanitaria.

Pensioni, Inps e sindacati firmano protocollo d'intesa - Protocollo d'intesa sulle pensioni firmato da Inps e sindacati dei pensionati per definire un nuovo quadro nazionale di regole di comportamento. Si legge su affaritaliani.it

Intesa fra Inps Puglia e sindacati contro divario digitale - Contrastare i fenomeni di emarginazione dei cittadini anziani più deboli che si trovano in situazione di deprivazione e di non autosufficienza e che hanno diritto a forme di sostegno previdenziale, as ... Scrive ansa.it