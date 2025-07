Riqualificazione del litorale | Fiumicino tra i comuni finanziati dalla regione Lazio

Fiumicino, 16 luglio 2025 – Fiumicino è tra i Comuni costieri del Lazio che vedranno finanzia to il proprio progetto di riqualificazione del lungomare grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio nell’ambito della Legge del Litorale. Lo conferma la graduatoria pubblicata nel R eport 2025 sulla “Blue Economy” del Lazio, che assegna complessivamente 10 milioni di euro ai primi 12 progetti ritenuti ammissibili, ai quali si aggiunge un cofinanziamento di 4 milioni di euro da parte dei Comuni, per un investimento totale di 14 milioni di euro. “L’inserimento di Fiumicino tra i Comuni destinatari di questo importante finanziamento – dichiara il Sindaco Mario Baccini – è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

