Su un gommone in avaria trascinati dal vento contro una scogliera | salvate 6 persone a Vergine Maria

In sei su un gommone in avaria che, trascinato dal vento, stava per schiantarsi contro una scogliera: è questa la brutta esperienza vissuta qualche giorno fa da un gruppo di persone nella zona di Vergine Maria. Solo grazie all'intervento della polizia, che nel periodo estivo pattuglia anche la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: gommone - avaria - vento - scogliera

Palermo. Paura in mare, gommone in avaria rischia di finire sugli scogli. Intervento provvidenziale delle moto d’acqua della Polizia di Stato.

Gofo di Napoli: gommone con 12 persone a bordo in avaria - Gli agenti della Squadra Nautica dell'Ufficio Prevenzione Generale di Napoli hanno soccorso, le golfo di Napoli, un gommone in avaria con 12 persone a bordo. Lo riporta unionesarda.it

Reggio Calabria, gommone con 11 persone rischia di finire sugli scogli a Catona: intervento d’emergenza della Guardia Costiera - Paura al tramonto per un’imbarcazione in avaria con minori a bordo: soccorsi tre mezzi della Capitaneria di Porto per evitare la tragedia ... Da strettoweb.com