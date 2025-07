La star di Superman David Corenswet parla del suo infortunio | Ho avuto un livido sul testicolo destro

Nel corso di un'intervista, è stato chiesto all'attore di Superman quale fosse il livido più significativo che si era procurato sul set. A quanto pare, si trovava in un luogo piuttosto. riservato. Durante un'intervista con Vanity Fair, l'attore David Corenswet, nuovo volto di Superman, ha raccontato senza troppi filtri un infortunio piuttosto intimo subito sul set. Il colpevole? L'imbracatura per le scene di volo, che gli ha causato una vistosa contusione al testicolo destro durante una scena d'azione. David Corenswet racconta il suo "trauma da Superman Interpretare Superman è forse uno dei sogni più ambiti nella carriera di un attore, ma come spesso accade, anche il mito ha i suoi contro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

