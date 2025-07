Alcuni manifestanti hanno interrotto i lavori nel giardino San Leonardo | FOTO

Interrotti i lavori dentro il giardino San Leonardo, in zona universitaria. Un gruppo di manifestanti appartenenti al comitato San Leo, che si oppone al cantiere di ampliamento della vicina Johns Hopkins University ha superato la recinzione che divide gli scavi dall’area verde. Gli operatori. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

