Per 21 anni ho costruito una miniatura di New York ha un milione di edifici ed è divisa in 350 sezioni | l’impresa record di un americano diventa virale

Ha lavorato per 21 anni a una miniatura di New York, poi l’ha mostrata su Tiktok diventando in poco tempo virale. Un uomo statunitense ha raccontato l’avventura sui social: la miniatura conta 1 milione di edifici ed è divisa in 350 sezioni. L’intero lavoro, spiega l’uomo, “è stato fatto a mano su un legno di balsa”. “Ho completato tutti i quartieri – racconta ancora – mostrandoli tutti insieme sono lunghi 15 metri e larghi 9”. Insomma un’opera gigantesca che ha portato via moltissimo tempo ed energie all’uomo che, in pochi giorni, ha avuto oltre 4 milioni di visualizzazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per 21 anni ho costruito una miniatura di New York, ha un milione di edifici ed è divisa in 350 sezioni”: l’impresa record di un americano diventa virale

