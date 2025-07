Tajani a Washington | Sui dazi dialogo a testa alta fase di incertezza deve terminare – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 16 luglio 2025 "Non vogliamo lo scontro con gli Stati Uniti, ma vogliamo difendere le nostre aziende, la nostra industria e i nostri lavoratori. Dobbiamo trattare a testa alta. Questa fase di incertezza deve terminare, le nostre aziende hanno bisogno di certezze, devono lavorare negli Stati Uniti in un quadro chiaro". Così Tajani a Washington dopo l'incontro con Rubio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Israeliani uccisi a Washington, sicurezza rafforzata in Italia. Controlli alle sinagoghe, Tajani: no all’antisemitismo - Roma, 23 maggio 2025 – Sicurezza rafforzata nel Ghetto di Roma e in altri siti ebraici italiani per prevenire il rischio emulazione.

Attentato a Washington, Israele sotto tiro: l’Italia e l’Europa si stringono attorno alle vittime. Tajani: “Fermare l’antisemitismo” - Un agguato armato davanti al Capital jewish museum, nel cuore della capitale americana, è costato la vita a Sarah Milgrim e Yaron Lischinsky, due giovani funzionari dell’ ambasciata israeliana a Washington.

Deportati a Guantanano. Tajani frena Washington: "Non ci andranno italiani" - "Nessun italiano andrà a Guantanamo ". Il chiarimento arriva dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo gli articoli pubblicati dal Washington Post e Politico che parlavano di un Trump pronto a spedire 9mila migranti irregolari al centro di detenzione americano sull’Isola di Cuba, fra i quali 800 europei e due italiani.

