Tenta di rubare portafogli ad anziano | fermato da due poliziotti liberi dal servizio

Ha cercato di rubare il portafogli a un anziano, per questo un 20enne è stato denunciato dalla polizia. È successo in via Diaz, dopo le 13, quando due agenti liberi dal servizio, appena usciti dalla questura, hanno notato un uomo avvicinarsi da dietro a un signore anziano che stava. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: anziano - rubare - portafogli - liberi

Scali Cialdini: sorpreso a rubare biciclette, spinge a terra un anziano e lo manda all'ospedale - Non si è fatto scrupoli nello spingere a terra un anziano quando lo ha scoperto mentre tentava di rubare alcune biciclette.

Tentano di rubare il portafogli a un anziano ma vengono arrestati 'in diretta': il video; Milano, tentano di rubare il portafogli a un 85enne con un raggiro: tre ladri arrestati in flagranza dalla polizia; L'anziano di 84 anni che reagisce ai rapinatori e li fa arrestare.

Cercano di rubare il portafogli a un anziano a Milano, arrestati - Hanno cercato di derubare del portafogli un anziano di 85 anni nei pressi di corso Buenos Aires, una delle principali vie dello shopping di Milano. Si legge su ansa.it

Cercano di rubare il portafogli a un anziano a Milano, arrestati - Cercano di rubare il portafogli a un anziano a Milano, arrestati Condividi Link copiato; 07 maggio 2025, 12:21 Redazione ANSA Erano in tre in una via ... Secondo ansa.it