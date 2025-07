Incidente in montagna soccorsi in azione

Incidente in montagna nella mattinata di mercoledì 16 luglio. Soccorsi in azione nella zona del Monte Cucco per recuperare un deltaplanista che è precipitato ed è rimasto appeso sulle fronde degli alberi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del sasu, il soccorso alpino e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Incidente in montagna, scialpinista muore dopo essere precipitato dal Colle delle Traversette - Tragico incidente in montagna, scialpinista muore dopo essere precipitato dal Colle delle Traversette.

Incidente in montagna, escursionista precipita in un canale nel bellunese e muore - (Adnkronos) – Un escursionista è morto oggi, domenica 11 maggio, cadendo in un canale nel bellunese. Attorno a mezzogiorno la Centrale del 118 è stata attivata per un escursionista precipitato in un canale sotto Cima di Porta Bassa.

Monte Prena, escursionista ferita da caduta di massi: soccorsi in azione a 2500 metri - Emergenza per una 27enne, sorpresa da un improvviso distacco di massi mentre affrontava un sentiero sul Monte Prena ... Secondo laquilablog.it

Tragico incidente in fase di discesa, precipita per 300 metri dopo aver raggiunto la vetta: vani i soccorsi per un alpinista - La tragedia è avvenuta attorno alle 11 di ieri, 3 luglio, quando un alpinista è precipitato in fase di discesa da Cima Argentera, nel territorio di Valdieri (Cuneo) perdendo la vita. Lo riporta ildolomiti.it