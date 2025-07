Stefano De Martino incontra Belen mentre è con la nuova fidanzata | momenti di imbarazzo

Dopo anni trascorsi a cercare di tenere lontani i riflettori sulla sua vita privata per concentrarsi esclusivamente sulla carriera – con il successo di Affari Tuoi a testimoniarlo – Stefano De Martino torna a essere protagonista delle cronache rosa. L’attenzione, stavolta, non è legata al piccolo schermo ma a un episodio che ha catturato l’interesse dei fan e dei curiosi: un incontro inaspettato tra lui, l’ ex moglie BelĂ©n Rodriguez e la sua nuova fiamma, Caroline Tronelli, durante una serata in Sardegna. View this post on Instagram A post shared by Carol (@caroline.tronelli) Stefano De Martino e l’incontro con Belen. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Stefano De Martino incontra Belen mentre è con la nuova fidanzata: momenti di imbarazzo

