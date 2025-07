Di Gregorio rifiuta il Manchester City Perin verso l’addio | la Juventus sceglie il sostituto

Sono diverse le operazioni di mercato che la Juventus vuole definire in questa finestra estiva di trattative, che nei prossimi giorni dovrebbe regalare l’ufficialitĂ di Conceicao, per il quale è stato raggiunto un accordo con il Porto. Dal reparto offensivo però facciamo un balzo indietro fino alla porta, dove qualche aggiustamento dovrĂ essere fatto, soprattutto vista la probabile uscita di Mattia Perin, mentre sarebbe stato allontanato il pericolo di un addio di Di Gregorio. La porta ha il suo padrone. Alla sua prima stagione in bianconero, l’ex portiere del Monza ha dimostrato di non patire l’impatto con una big, disputando un’ottima annata, chiusa con la ciliegina sulla torta del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Di Gregorio rifiuta il Manchester City, Perin verso l’addio: la Juventus sceglie il sostituto

Juventus-Monza 0-0 LIVE: Turati salva sulla rovesciata di Kolo Muani, Di Gregorio para su Birindelli - I GOL E LE AZIONI SALIENTI 7` - Grande opportunitĂ anche per il Monza: Mota serve in ripartenza Birindelli, che si accentra ma calcia debolmente su.

Di Gregorio Juventus, in Italia nessuno ha fatto meglio del portiere bianconero in quella speciale classifica. Il dato che dà valore alla stagione dell'estremo difensore

Calciomercato Juventus: Di Gregorio, Thuram, Locatelli e le altre certezze, ecco da chi si ripartirĂ .

