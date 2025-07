Occupazione record in Italia | tasso al 63% E anche gli ex percettori di Reddito di cittadinanza tornano a lavorare

Nei primi mesi dell’anno il tasso di occupazione in Italia sfiora il 63%, il tasso di disoccupazione è attorno al 6%, il numero di occupati è al massimo storico di oltre 24 milioni di unità , la quota di lavoratori dipendenti con contratti temporanei è al 14%. L’occupazione dipendente a tempo indeterminato, che ha stabilmente superato la soglia di 16 milioni di occupati, risulta essere il driver della crescita degli ultimi anni. È quanto si legge nel XXIV rapporto annuale Inps, presentato alla Camera. Nel 2024 gli assicurati Inps (vale a dire l’insieme di tutti i lavoratori, dipendenti e indipendenti, obbligati ai versamenti previdenziali) hanno superato i 27 milioni, evidenziando un incremento di circa 400mila unità rispetto al 2023 (+1,5%) e di circa 1,5 milioni rispetto al 2019 (+5,9%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Occupazione record in Italia: tasso al 63%. E anche gli ex percettori di Reddito di cittadinanza tornano a lavorare

In questa notizia si parla di: occupazione - tasso - italia - record

Ponti di primavera, la Riviera può sorridere: oltre il 70% di tasso di occupazione negli alberghi - Oltre 1.400 alberghi aperti per 120 mila posti letto, altri 58 mila posti letto nei campeggi e 85 mila alloggi privati con tassi di occupazione delle camere del 50-60% nel fine settimana di Pasqua e oltre l’80% per il ponte del Primo Maggio.

Lavoro, Istat: Il tasso di disoccupazione sale al 6% a marzo, la giovanile al 19%. Occupazione stabile al 63% - Nel mese di marzo in Italia il tasso di disoccupazione è salito al 6% (+0,1 punti) e quello giovanile al 19% (+1,6 punti).

In attesa del Primo Maggio, Cgil: "Messina con un tasso di occupazione ridotto del 15% rispetto alla media nazionale" - Occupazione sotto di oltre il 15% ispetto alla media nazionale. La Cgil per la Festa del Lavoro di domani parla di una giornata di lotta, oggi più che mai contro il lavoro povero, precario e poco sicuro.

#Occupazione record dal 2004 e #spread ai minimi storici: i dati economici premiano la stabilità del Governo italiano. #2luglio Vai su X

RAPPORTO #BANKITALIA: nel 2024 IN #SARDEGNA TRAINATE DAL TURISMO sono cresciute PIÙ DELLA MEDIA NAZIONALE IL PIL (0,9%) E OCCUPAZIONE (2,6%) Non mancano i segnali positivi anche se non mancano le incertezze nel settore primario, Vai su Facebook

I lavoratori più anziani spingono ancora l’occupazione. A maggio 80mila posti in più; Lavoro, maggio da record per l'occupazione: forte riduzione degli inattivi. Così bene solo nel 2004; In Ue è tasso di occupazione record al 75,8 per cento. L’Italia ancora fanalino di coda.

Lavoro, Calderone: occupazione record grazie a politiche governo - "Ogni giorno crescono i contratti a tempo indeterminato, lo dicono le statistiche. Secondo teleborsa.it

A maggio occupazione record. Mai così in alto dal 2004 - A maggio 2025 il numero di lavoratori ha raggiunto quota 24,3 milioni, il livello più alto mai ... Lo riporta huffingtonpost.it