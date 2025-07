Palio di Siena | il castiglionese Bircolotti confermano mossiere

Il castiglionese Renato Bircolotti sarà il mossiere del Palio di Siena anche il prossimo 16 agosto. Lo annuncia via social il sindaco Mario Agnelli all’indomani della riunione della giunta comunale senese guidata dalla sindaca Nicoletta Fabio durante la quale sono state deliberate le nomine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Tutti gli occhi su Siena, Palio sorvegliato speciale. Superpiano di sicurezza - Siena, 26 giugno 2025 – Si respira aria di Palio a Siena, dove ieri è stato steso il tufo in Piazza del Campo in vista della Carriera di Provenzano del 2 luglio.

Siena verso il Palio, parola al mossiere Bircolotti. “Il rispetto porta rispetto. Io voglio quello dei fantini” - Siena, 30 giugno 2025 – Sarà la terza mossa per Renato Bircolotti, quella del 2 luglio. Dopo il debutto nel Palio della ripartenza, nel 2022, e quello del 17 agosto scorso.

