Juventus Women nuova avventura in Italia per Glionna! L’ex bianconera riparte dall’Inter Women | c’è l’ufficialità

Juventus Women, Glionna lascia la Roma Women e comincia una nuova avventura: è ufficiale il suo trasferimento all’Inter Women. Fine dell’avventura alla Roma Women per Benedetta Glionna. Quattro anni dopo il suo arrivo nella sponda giallorossa della capitale, la giocatrice napoletano ha optato per il trasferimento all’ Inter Women. La societĂ nerazzurra ha ufficializzato il suo passaggio attraverso un comunicato ufficiale. Ecco il contenuto della nota che riguarda l’ex calciatrice della Juventus Women. LA PARTITA – «FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Benedetta Glionna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Women, nuova avventura in Italia per Glionna! L'ex bianconera riparte dall'Inter Women: c'è l'ufficialitĂ