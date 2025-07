Sfondano la vetrata con il furgone e rubano biciclette da 45mila euro

Hanno sfondato una vetrata di una ditta di impianti civili e industriali con un furgone per rubare una decina di biciclette elettriche dal valore totale di 45.000 euro. È successo a Ledro nella notte tra il 14 e il 15 luglio. Il furto Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili sarebbero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: vetrata - furgone - biciclette - euro

Colpo notturno a Tiarno di Sotto: rubate 10 e-bike per 45mila euro; Furto lampo a Jesi, via 9 bici in 3 minuti: la vetrata sfondata con una mazza, colpo da 80mila euro; Vetrata sfondata con il furgone, rubate 20 biciclette.

Furto lampo a Jesi, via 9 bici in 3 minuti: la vetrata sfondata con una mazza, colpo da 80mila euro - Un colpo da 80mila euro è stato messo a segno ai danni del negozio ViBici in via Ancona 92. Riporta msn.com

Jesi: maxi furto da ViBici, in 3 minuti colpo da 80mila euro - I banditi hanno agito in due a volto coperto, forse consapevoli dell’esistenza dell’impianto di videosorveglianza ... Secondo centropagina.it