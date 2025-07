Basket femminile censurato il video della squadra iraniana su richiesta di Teheran

La Federazione internazionale di pallacanestro ha eliminato dai propri canali social un filmato pubblicato in occasione della Coppa d'Asia, che mostrava le giocatrici della squadra femminile iraniana mentre ballavano e si divertivano con il pallone. La richiesta è arrivata direttamente dalla Repubblica Islamica, che ha motivato la scelta con ragioni legate alla "sensibilità " culturale. In Iran, infatti, le donne non possono danzare in pubblico. La decisione ha sollevato polemiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Basket femminile, censurato il video della squadra iraniana su richiesta di Teheran

In questa notizia si parla di: femminile - squadra - iraniana - richiesta

Everton, Goodison Park diventa la casa anche della squadra femminile: la prima squadra femminile a dividere l’impianto con quella maschile - Svolta storica per il calcio femminile: l’Everton ha deciso di spostare a Goodison Park in maniera permanente anche la squadra femminile Goodison Park diventerà la nuova casa dell’Everton Women a partire dalla stagione 2025/26.

Sampdoria: la Primavera è retrocessa, speranze al lumicino per la squadra femminile - Annata disastrosa per la Sampdoria. Alle difficoltà della prima squadra, in piena lotta per evitare la retrocessione in Serie C, si aggiungono i risultati deludenti della Primavera e della squadra femminile.

ATM Macerata domina in Serie B2: due vittorie consecutive per la squadra femminile - Parte con il vento in poppa la stagione della squadra femminile dell’ ATM Macerata nel campionato di Serie B2.

FIBA, la Federazione Internazionale di Basket, ha rimosso un video in cui le giocatrici della nazionale femminile iraniana festeggiavano danzando, pubblicato in occasione della Asia Cup. Il filmato è stato cancellato dopo appena due ore su richiesta delle auto Vai su Facebook

Sono una donna e sono indignata. In Iran le donne non possono danzare in pubblico. Il regime ha fatto rimuovere il video della nazionale femminile di basket che festeggiava ballando. Ma la libertà non si cancella. Io sto con loro. Noi lo diffondiamo. Vai su X

Basket femminile, censurato il video della squadra iraniana su richiesta di Teheran; Alessandra Campedelli, ex coach della nazionale femminile iraniana: «Sento ancora le mie ragazze tutti i giorni, sono terrorizzate e io mi sento impotente»; Campedelli: «La mia vita in Iran da allenatrice controllata dal regime».

Le giocatrici di basket ballano, l’Iran fa censurare il video: «Danza non religiosa» - La gioia delle atlete iraniane è durata solo qualche ora: il regime ha chiesto e ottenuto la rimozione del video ... Lo riporta iodonna.it

Il video delle cestiste iraniane censurato dalla Repubblica islamica: «Danza non in linea con la religione» - Nelle immagini, il video realizzato in occasione dell'Asia Cup dalle cestiste della squadra femminile iraniana di basket e subito rimosso dai social network. Da msn.com