Tragedia in campagna | trovato morto in un dirupo

. Il fatto a Sora, in località San Marciano. Vittima un uomo di 90 anni. Dalle prime ricostruzioni l'anziano si trovava a lavorare in campagna, vicino alla sua abitazione, quando sembrerebbe essere scivolato in un dirupo perdendo la vita. Sul. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

A passeggio in campagna, scivola in un dirupo: anziano 90enne recuperato dai Vigili del Fuoco ed elitrasportato a Roma. L’incidente a Patrica - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente si è verificato questa mattina, sabato 25 maggio, nel territorio di Patrica, in via Sant’Isidoro, dove un uomo di 90 anni è scivolato in un dirupo mentre si trovava in una zona impervia della campagna, vicino alla propria abitazione.

Sora, Muore mentre lavora in campagna. La vittima un novantenne; Salento, trovato morto l'anziano scomparso un mese fa; Tragedia in campagna, il trattore precipita in un dirupo: contadino di 79 anni muore dopo essere stato sbalzato dal mezzo.

Muore mentre lavora in campagna. La vittima un novantenne - Sul posto la macchina dei soccorsi allertata dai familiari perché l'anziano non rispondeva più al telefono. ciociariaoggi.it scrive

Trovato morto con l’auto in un dirupo, tragedia in Garfagnana - Trovato morto con l’auto in un dirupo, tragedia in Garfagnana Lo stavano cercando da giorni. Come scrive lanazione.it