Tajani | Colloquio con Rubio molto positivo su Gaza e Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 “L’incontro con Rubio è stato molto positivo, c’è una identitĂ di vedute sulle grandi questioni internazionali, noi sosteniamo anche l’azione americana per raggiungere la pace in Ucraina. Bene il messaggio del presidente Trump a Putin, che deve cessare questo attacco soprattutto contro la popolazione civile, bisogna raggiungere quanto prima un accordo”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel punto stampa all”ambasciata italiana a Washington dopo l’incontro con il segretario di stato Usa Marco Rubio. “Anche sulla questione mediorientale ci troviamo d’accordo per un cessate il fuoco in Palestina e a Gaza per gli aiuti della popolazione civile. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: rubio - molto - positivo - ucraina

Rubio, 'dopo i raid l'Iran è molto più lontano dall'atomica' - L'Iran è "molto più lontano da un'arma nucleare", dopo l'attacco statunitense ai tre principali siti nucleari iraniani avvenuto nel fine settimana.

Usa-Cina, Rubio: fra Trump e Xi "rapporto di lavoro" molto positivo - Milano, 11 lug. (askanews) - Il rapporto di lavoro fra i presidenti di Cina e Stati Uniti è "molto positivo": lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, al termine di un incontro con l'omologo cinese Wang Yi a margine del vertice Asean di Kuala Lumpur.

Responsabili Esteri Russia e USA si incontrano in Malesia per discutere “nuove idee” per cessate il fuoco tra Russia e Ucraina Il 10 luglio, ora locale, il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha avuto in Malesia un incontro con il ministro degli Esteri rus Vai su Facebook

Tajani: Colloquio con Rubio molto positivo su Gaza e Ucraina; Tajani incontra Rubio a Washington: su dazi posizioni non vicine; Tajani negli Usa vede Rubio. Dall’Ucraina ai dazi, al futuro di Unifil in Libano, i dossier sul tavolo.

Tajani: Colloquio con Rubio molto positivo su Gaza e Ucraina - “L’incontro con Rubio è stato molto positivo, c’è una identità di vedute sulle grandi questioni internazionali, noi sosteniamo anche l’azione americana per raggiungere la pace in Ucraina. Come scrive ilgiornale.it

Stati Uniti, Tajani vede Rubio a Washington: su dazi "posizioni non vicine" ma avanti con negoziati - Il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha incontrato a Washington il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Si legge su msn.com