Modric | Milan ti ho scelto subito Ma questo club non può accontentarsi della mediocrità

La leggenda croata si racconta a Milan Tv nei primi giorni della nuova esperienza dopo una vita al Real Madrid: "Volevo restare nel calcio che conta. E sin da bambino i rossoneri erano la mia squadra preferita col mio idolo Boban. Ho fame di vincere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric: "Milan, ti ho scelto subito. Ma questo club non può accontentarsi della mediocrità "

