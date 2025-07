L' ideatore della Partita del Cuore Mogol alla sfida politici vs cantanti all' Aquila – Il video

(Agenzia Vista) L'Aquila, 16 luglio 2025 Mogol, il paroliere Giulio Repetti, “inventore” negli anni ’70 della Partita del Cuore, partecipa alla sfida politici vs cantanti 2025 all'Aquila. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Matteo Renzi Con la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici ci siamo sfidati ieri a L’Aquila per la rivincita della Partita del Cuore dello scorso anno. Bello abbracciare alcuni amici come il Presidentissimo Mogol e il Capitano Enrico Ruggeri. Vai su X

Stasera, in diretta su Rai 1 dalle 21.30 e in simulcast su Radio 2, torna l’appuntamento con la Partita del Cuore, giunta alla sua 34esima edizione con il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, unitamente al Comune dell’Aquila. Pa Vai su Facebook

