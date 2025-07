Torna il Week end da Favola a Santa Maria Maggiore

Un fine settimana dedicato ai piĂą piccoli e alla fantasia: dal 18 al 20 luglio torna a Santa Maria Maggiore il Week end da favola. Nel fine settimana Santa Maria Maggiore sarĂ palcoscenico per allestimenti favolosi e appuntamenti dedicati ai piĂą piccoli e alle famiglie. In piĂą, per celebrare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it