La terza puntata di Temptation Island 2025, quella in onda domani giovedì 17 luglio in Prima serata su Canale 5, vedrĂ certamente un nuovo sviluppo dell’orma i tragicomica soap fra Sonia M. e Alessio. I due fidanzati - ex? - rappresentano il “Caso”, con la c maiuscola, di questa edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. SarĂ un po’ per le dichiarazioni, oggettivamente aberranti, di Alessio giĂ poco dopo l’ingresso nel programma. Dichiarazioni che sono suonate piĂą o meno così: “ Non so se ho mai amato Sonia, sono stato con lei perchĂ© il mio sogno era diventare avvocato e lei fa esattamente questa professione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Temptation Island, fra Alessio e Sonia M. cosa succederà ?