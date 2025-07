Guerra ucraina soldati russi si arrendono per la prima volta a una pattuglia di robot e droni di Kiev

I soldati della 3a Brigata d'assalto separata ucraina hanno condotto un'operazione unica nella regione di Kharkiv, in cui i russi si sono arresi per la prima volta in assoluto a piattaforme.

Ucraina, raid Russia contro Kharkiv. Seul: 600 soldati morti finora per Mosca - (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco in diverse ondate, 16 secondo i media ucraini, contro Kharkiv, provocando 45 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, e danni significativi alle infrastrutture civili, inclusi ambulatori.

Ucraina, scambio soldati prigionieri tra Kiev e Mosca. Putin parla con Witkoff - Ucraina. Scambio di soldati prigionieri tra Kiev e Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso con l’inviato speciale degli Stati Uniti Stev Witkoff i termini della pace con Kiev.

Ucraina-Cina, soldati cinesi arruolati via TikTok: Pechino si difende dalle accuse - L'accusa è aver inviato soldati al fianco delle truppe russe schierate in guerra e di aver prodotto materiale bellico per Mosca.

UCRAINA | Zelensky: "Mosca ci ha mandato i corpi dei soldati russi invece di quelli ucraini. Nello scambio di prigionieri della scorsa settimana". #ANSA Vai su Facebook

