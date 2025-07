L’ex hotel Terme di Boario una fortezza della droga | spirali di omicidi accoltellamenti e rapine tra due clan nordafricani

Darfo Boario Terme – Un albergo abbandonato trasformato in fortezza della droga. Due clan nordafricani che si ammazzano a coltellate per il controllo della piazza. Migliaia di dosi di cocaina e hashish vendute ogni giorno a una clientela fidelizzata. È il quadro emerso dall’ operazione antidroga che martedì ha portato a misure cautelari per quattro tunisini a Darfo Boario Terme. Il blitz dei carabinieri della Compagnia di Breno ha messo fine a un incubo durato oltre un anno. Il tribunale di Brescia ha infatti emesso misure cautelari con divieto di dimora e obbligo di presentazione alle forze dell’ordine per i quattro uomini, ritenuti i registi del traffico di stupefacenti che aveva trasformato la località termale in una piazza di spaccio con migliaia di compravendite di stupefacenti, clienti affezionati, un giro d’affari che fruttava profitti enormi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ex hotel Terme di Boario una fortezza della droga: spirali di omicidi, accoltellamenti e rapine tra due clan nordafricani

Botte e accoltellamenti durante la festa del patrono di Darfo Boario Terme, due arresti per tentato omicidio - Due nord-africani arrestati a Darfo B.T. per tentato omicidio e porto abusivo di armi dopo un'aggressione durante i festeggiamenti di San Faustino.

Darfo Boario Terme, sfiora cavi dell’alta tensione mentre raccoglie ciliegie: 30enne folgorato da scarica elettrica devastante - Darfo Boario Terme (Brescia), 25 maggio 2025 – Paura questo pomeriggio in via Tagliamento 4, intorno 14.

Darfo Boario Terme, è morto il 30enne folgorato mentre raccoglieva ciliegie - Darfo Boario Terme, 28 maggio – Si è concluso in tragedia l’incidente avvenuto domenica pomeriggio in un campo di Bessimo di Darfo Boario Terme, dove un giovane stava raccogliendo ciliegie con l’ausilio di un carrello elevatore montato su un camioncino.

