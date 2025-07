Ruba al supermercato prodotti per più di 100 euro | 55enne denunciato

Ha preso alcuni prodotti dagli scaffali per nasconderli nello zaino il 55enne che è stato denunciato dalla polizia per tentato furto aggravato. I fatti nel pomeriggio di ieri, martedì 15 luglio, in un supermercato di via Piave poco dopo le 17. Un addetto alla vigilanza, nello specifico, ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: supermercato - prodotti - 55enne - denunciato

Un nuovo banco dei prodotti caldi e attenzione alla filiera corta: riapre il supermercato cittadino - Riapre dopo la ristrutturazione il Conad City di Piazza Pascoli a Massa Lombarda, il punto vendita che ha una superficie di circa 390 metri quadri e che vede lavorare al suo interno 14 dipendenti.

Ecco i migliori prodotti a marchio supermercato: la lista (risparmi sulla spesa e ne guadagni in qualità ) - Risparmiare sulla spesa è diventata una priorità per molte famiglie italiane, soprattutto in tempi di inflazione e aumento dei prezzi.

Dal supermercato ai pranzi fuori casa, a Torino si spende sempre di più: i dieci prodotti più costosi, la classifica - A Torino, così come nel resto d’Italia, il peso delle buste della spesa - anche per effetto della shrinkflation (la riduzione di quantità /dimensioni del prodotto a parità di prezzo) resta invariato o addirittura più leggero.

Carabinieri di Riccione hanno denunciato in stato di libertà un 55enne italiano, residente del nord Italia ed in Romagna per vacanze, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Vai su Facebook

Atti di autoerotismo in locale a Riccione: denunciato 55enne; ?? Preso a bottigliate per aver segnalato un furto; Rissa al supermercato, tre persone denunciate: anche l’addetto alla sicurezza.

Scoperto a rubare al supermercato. Denunciato un 55enne straniero - Un uomo di 55 anni è stato denunciato per tentato furto dopo aver rubato generi alimentari da un supermercato a Brescello. Da ilrestodelcarlino.it

Rubano prodotti da un supermercato: coppia denunciata - Il Messaggero - Solo che facevano spesa occultando i prodotti all’interno di una borsa per poi dileguarsi senza pagare ... ilmessaggero.it scrive