Il Milan sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso il tema del successore di Theo Hernandez è assolutamente centrale. In tal senso, emerge adesso un nome nuovo che può essere molto interessante. Costa 30 milioni e c'è anche il Manchester United sulle sue tracce. Theo Hernandez, come è noto, era in uscita dal Milan sin da prima che finisse la passata stagione e dal suo approdo all' Al-Hilal è passato comunque più di qualche giorno, per usare un eufemismo. In tal senso, si ha la netta impressione però che la dirigenza rossonera si sia fatta trovare in qualche modo impreparata. Soprattutto se si considera il peso che ha avuto il francese nei recenti successi di questa società.

© Calciomercato.it - Milan, nome nuovo per il dopo Theo: 30mln per bruciare lo United